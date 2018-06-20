РИАМО - 20 июн. Сотрудники управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в ходе проверки крестьянского (фермерского) хозяйства «Свободный труд» в Подмосковье выявили ряд нарушений в сфере карантина растений и ветеринарии, хозяйство оштрафовали на 15 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Предприятие «Свободный труд» осуществляет деятельность по содержанию крупного рогатого скота, производству и хранению продуктов животноводства, хранению сена для кормления животных в помещении ангарного типа (ангар) в Дмитровском городском округе Московской области.

«За выявленные нарушения КФХ «Свободный труд» привлечено к административной ответственности по статье 10.3 КоАП РФ и по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ в виде наложения административных штрафов на общую сумму 15 тысяч рублей. Выданы предписания об устранении выявленных нарушений», – говорится в сообщении.

В результате проверки установлено, что в КФХ «Свободный труд» ангар, используемый для хранения сена, в 2017 и 2018 году не обследовали с целью выявления карантинных объектов, отсутствует документ о назначении ответственного за проведение обследований и утвержденный план обследований на 2018 год.

Также в ходе проверки выявили нарушения требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции», «Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота». В частности, отсутствует заключение органа госветнадзора о соответствии ветеринарным правилам и нормам земельного участка под строительство и размещение предприятия по производству и хранению продуктов животноводства.

На главном въезде на территорию хозяйства отсутствует дезинфекционный барьер, при входе в животноводческие помещения нет дезинфекционных ковриков (кюветов). Выгульные площадки не оборудованы навесами, ветрозащитными устройствами для минусовой температуры на улице.

Хранение комбикормов осуществляется в животноводческом помещении, а не в специальном хранилище. Не обеспечено соответствие используемых кормов ветеринарно-санитарным требованиям и нормам. Для поения КРС и приготовления кормов не используется питьевая вода. Отсутствует государственная регистрация производственного объекта, на котором осуществляется процесс производства сырого молока.