РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска в День памяти и скорби, 22 июня, возложат цветы к четырем памятникам воинам Великой Отечественной войны, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск в День памяти и скорби, 22 июня, пройдут церемонии возложения цветов и венков к памятникам воинам Великой Отечественной войны. В 9:00 состоится возложение к Братской могиле на старом кладбище на улице Садовая, в 9:30 - к памятнику-монументу «Неизвестному солдату» на улице Железнодорожная. В 10:00 состоится возложение к памятнику-монументу «Скорбящая мать» на Октябрьской площади, а в 10:30 - к памятнику «Два курсанта» на территории гимназии имени Подольских курсантов», - говорится в сообщении.

Принять участие в мероприятиях и отдать дань уважения всем погибшим в годы Великой Отечественной войны смогут все желающие.