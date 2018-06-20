РИАМО - 20 июн. Иностранцы из Аргентины, Мексики и Германии стали самыми активными пользователями аренды электросамокатов «Делисамокат» в Москве в первые дни чемпионата мира по футболу, сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании «Делимобиль».

«Мы видим большой интерес со стороны иностранных гостей, приехавших на чемпионат мира. Только за первые дни у нас порядка 552 регистраций. Преимущественно это гости из Германии, Аргентины и Мексики», - сказал собеседник агентства.

Сервис «Делисамокат» работает ежедневно с 07:00 до 23:00 до 31 октября. Оставить самокат можно в любой из точек проката до 23:00. Всего в городе открылись 25 пунктов проката в центре и за пределами Третьего транспортного кольца. При этом в центре установлены стационарные пункты проката, в других районах – фургоны-прицепы.

Чтобы взять электросамокат напрокат, необходимо зарегистрироваться на сайте или в мобильном приложении «Делисамокат». Клиенты сервиса каршеринга «Делимобиль» могут пользоваться сервисом «Делисамокат» без дополнительной регистрации.

С помощью приложения можно найти ближайший пункт со свободными самокатами и забронировать один из них. После этого у пользователя есть 20 бесплатных минут, чтобы добраться до пункта проката. Чтобы взять самокат напрокат, необходимо предъявить код бронирования и документы, удостоверяющие личность. В каждой точке проката работают сотрудники «Делисамоката».