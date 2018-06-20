РИАМО - 20 июн. В Москве застройщик Capital Group готов передать под переселение жителей города в рамках программы реновации 105 тысяч квадратных метров, передает в среду газета «Коммерсант».

«Capital Group Павла Те продолжает наращивать свое участие в программе реновации жилого фонда Москвы. Застройщик готов передать городу для переселения жителей хрущевок на юго-востоке города 105 тысяч квадратных метров жилья в обмен на разрешение построить квартал на 1,51 миллиона квадратных метров. Бизнесмен также готов передать властям 0,36 гектара неподалеку от усадьбы Михалково в качестве стартовой площадки для реновации», - говорится в статье.

Проект планировки 312,93 гектара между улицами Люблинской, Перервой и Нижними Полями разработает за свой счет ООО «МФС-ПИК». При этом общая площадь жилья в составе запланированной застройки составит 804 тысячи квадратных метров, из которых 105 тысяч квадратных метров — это квартиры для переселенцев из хрущевок. Остальной объем недвижимости придется на инфраструктурные и социальные объекты.

В декабре 2017 года Павел Те рассчитывал выделить 15–20 тысяч квадратных метров в строящемся жилом комплексе на улице Бочкова на севере столицы (Capital завершает этот объект за обанкротившейся «СУ-155»). Еще 80 тысяч квадратных метров компания обещала предоставить в будущем комплексе на 2-й Институтской улице на юго-востоке Москвы.

«Кроме того, в мае ГЗК поручила проработать вопрос о заключении с ООО «Констант компани» (99% долей этого юрлица через «Пантеон групп» контролирует Павел Те) соглашения о передаче городу 0,36 гектара из 0,72 гектара на Михалковской улице в качестве стартовой площадки для программы реновации. Эта компания также подготовит за свой счет проект режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах зоны охраны усадьбы Михалково на севере Москвы», - добавляется в материале.

Жилой комплекс на Михалковской улице станет точечной застройкой. Объем инвестиций, по оценкам, составит около 1,5 миллиардов рублей, жилье здесь можно будет продавать в среднем по 170–180 тысяч за 1 квадратный метр.

Программа реновации жилья касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа насчитывает 5 171 дом. Городские власти утвердили 242 площадки для строительства стартовых домов с градостроительным потенциалом в 3,6 миллиона квадратных метров. Этот перечень не является окончательным и будет дополняться.