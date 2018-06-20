РИАМО – 20 июн. В новой версии долгосрочной программы развития (ДПР) ОАО «РЖД» до 2025 года предусмотрен 16-кратный рост чистой прибыли к итогам 2017 года, существенное увеличение погрузки и грузооборота и рост пассажирооборота на 3% в год, пишет в среду газета «Коммерсант».

В РЖД пояснили, что документ разработан c учетом замечаний и предложений Экспертного совета при правительстве и Совета потребителей ОАО «РЖД» и направлен на согласование в ведомства. В основу новой ДПР положены параметры, обозначенные президентом в майских указах.

«Монополия предусматривает увеличение погрузки к 2025 году относительно факта 2017 года на 35% (до 1,7 миллиарда тонн), грузооборота — на 42% (3,54 триллиона тонно-километров) и среднегодовой темп в 3,8% и 4,5% соответственно, что существенно больше, чем в осенней версии (2,2–3,3% и 3,1–4,1%)», - говорится в статье.

В РЖД полагают, что основной рост обеспечит низкодоходный для компании уголь за счет увеличения добычи в Кузбассе и ввода новых месторождений. В то же время по выгодным для РЖД нефти и нефтепродуктам компания будет терять с 2021 года по 15 миллионов тонн грузов в год, однако все равно к 2025 году надеется увеличить объемы нефтегрузов на 8 миллионов тонн к уровню 2017 года.

С большим оптимизмом теперь железнодорожники смотрят и на пассажирские перевозки, которые должны расти на 3% в год до 1,4 миллиарда пассажиров и 155 миллиардов пассажиро-километров в 2025 году (раньше в ОАО «РЖД» ждали увеличения пассажирооборота на 1,8-2,3%).

Инвестпрограмма РЖД до 2025 года должна составить 7,55 триллиона рублей, с учетом средств сторонних инвесторов — 10,35 триллиона рублей. К 2025 году компания планирует запустить высокоскоростные магистрали Москва—Казань (заложено 208 миллиардов рублей на участок Москва - Владимир) и Екатеринбург - Челябинск. Также запланировано строительство моста на Сахалин (540 миллиардов рублей) и Северного широтного хода (СШХ, 105,8 миллиарда рублей в инвестпрограмме, 130,4 миллиарда рублей — средства концессионера).

В итоге выручка РЖД в 2025 году должна составить 2,93 триллиона рублей (рост на 73% к 2017 году), EBITDA — 985,5 миллиарда рублей (рост почти втрое), чистая прибыль — 282,5 миллиарда рублей (рост более чем в 16 раз).