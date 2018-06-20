РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июн. В подмосковных Люберцах 22 июня состоится кинопоказ под открытым небом, жители смогут увидеть в парке «Наташинские пруды» фильм Федора Бондарчука «Притяжение», сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«Кинопоказы в Люберецких парках культур и отдыха продолжаются. Двадцать второго июня сеанс под открытым небом состоится в парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» на площадке «Летняя эстрада». Для гостей парка будет показан фильм Федора Бондарчука «Притяжение»», – говорится в сообщении.

Начала кинопоказы в 21:30. Возрастное ограничение – 12+.

Фильм «Притяжение» вышел в прокат в 2017 году. Он рассказывает об инопланетном вторжении. Странный корабль попадает в Северное Чертаново. Земляне объявляют войну инопланетным существам, а тем временем главная героиня влюбляется в одного из захватчиков.