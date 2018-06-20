РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. Жители подмосковного Подольска 21 июня смогут посмотреть спектакль «Жил-был Геракл» по пьесе Бартенева в сельском доме культуре «Молодежный» одноименного поселка, сообщается на сайте учреждения.

«В сельском доме культуры «Молодежный» поселка Молодежный 21 июня состоится показ спектакля «Жил-был Геракл» по мотивам пьесы Михаила Бартенева, который покажет в сокращении театральный коллектив «Живое слово». Посмотреть спектакль могут все желающие бесплатно», - говорится в сообщении.

Показ начнется в 19:00 по адресу: поселок Молодежный, дом №30. Спектакль рассчитан на зрителей старше семи лет и предназначен для семейного просмотра. Вход на мероприятие свободный.