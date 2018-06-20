РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. Минэкологии Подмосковья планирует потратить около 3 миллионов рублей на разработку в текущем году проектной документации на ремонт плотины пруда в деревне Бережки Подольска, сообщается на сайте госзакупок.

По данным, опубликованным на сайте, министерство экологии и природопользования Московской области разместило закупку на разработку проектной документации на капитальный ремонт бесхозяйной плотины пруда на ручье в деревне Бережки Подольска. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе состоится 25 июня. Начальная (максимальная) цена контракта - 2 713 000 рублей. Источник финансирования - Московская область.

Согласно техтребованиям, земляная плотина длиной около 100 метров с шириной по гребню 5-6 метров и высотой 7 метров. Исполнителю необходимо будет сделать инженерно - изыскательские работы, создать и обновить инженерно-топографический план, составить краткую физико-географическую характеристику района работ и многое другое. Завершить работы необходимо до 10 декабря текущего года.