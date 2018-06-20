РИАМО - 20 июн. В Подмосковье ветеранам-льготникам с начала текущего года доставили на дом свыше 6 тысяч лекарств, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«С начала 2018 года ветеранам-льготникам Подмосковья на дом доставлены более 6 тысяч лекарственных препаратов, необходимые медикаменты получили порядка 190 человек», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

По его словам, с 2015 года на территории Подмосковья действует проект «Ветеран», в рамках которого ветеранам-льготникам адресно доставляются лекарственные препараты и изделия медицинского назначения. Доставка осуществляется в 25 муниципалитетах Московской области.

Он отметил, что благодаря проекту, ветераны получают все социально значимые лекарственные препараты, выписанные им в медучреждениях области, для лечения как хронических, так и сопутствующих заболеваний.

«С начала года выполнено более 1,1 тысячи доставок. Кроме того, с этого года доставка на дом лекарственных препаратов осуществляется не только веретенам Великой Отечественный войны, но также одиноким, пожилым и маломобильным гражданам», - добавил Марков.

На сегодняшний день, помимо адресной доставки, медикаменты по бесплатным рецептам можно приобрести более чем в 300 государственных аптечных пунктах, в том числе в семи круглосуточных аптечных организациях полного цикла.