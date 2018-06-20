РИАМО - 20 июн. Каждые два часа в Москве в жаркую погоду поливают дорожное покрытие для обеспечения комфорта жителей, а когда температура превышает 25 градусов, специалисты также проводят орошение дорог и воздуха, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Чтобы поддерживать нормативное состояние дорог и обеспечить комфорт москвичей, в жаркую погоду комплекс городского хозяйства каждые 2 часа проводит пролив проезжей части. Под длительным воздействием прямых солнечных лучей и при большой транспортной нагрузке асфальт подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу уровень деформации удается существенно снизить», – сказал Бирюков.

Он отметил, что полив дорожного полотна делается для охлаждения.

По его словам, в жаркие дни, когда температура составляет плюс 25 и выше, производится также орошение: струи воды направляются вверх, охлаждая таким образом не только дорожное полотно, но и воздух. Процедура проводится в соответствии с технологическими рекомендациями департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

Основная мойка дорожного покрытия проводится в ночное время с 23 до 7 часов. Для устранения загрязнений проезжей части дополнительно проводится патрульная дневная мойка.

«При этом на 1 квадратный метр площади дороги расходуется 0,4–0,8 литра технической воды», – уточнил Бирюков.