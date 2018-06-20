РИАМО - 20 июн. В московском районе Хамовники ввели временные ограничения движения из-за проведения матча Португалия – Марокко на стадионе «Лужники», в частности, будут закрыты съезды с внутренней и внешней сторон Третьего транспортного кольца, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

«С 19 по 20 июня в Хамовниках введены временные ограничения движения в связи с проведением футбольного матча чемпионата мира FIFA-2018 на стадионе «Лужники». Автомобилистам необходимо объезжать улицы, доступ к которым закрыт: Лужнецкий проезд; Новодевичья набережная; Ростовская набережная; Саввинская набережная; улица Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта)», — говорится в сообщении.

В среду закрыты съезды с внутренней стороны ТТК в районе стадиона «Лужники» на улицу Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект. Ряд улиц доступен только для владельцев разрешений, которые можно оформить в префектуре округов.

Кроме того, в среду из-за матча введены дополнительные ограничения на стоянку и остановку на улицах: 3-я Фрунзенская (от улицы Доватора до улицы Ефремова); Доватора (от улицы 10-летия Октября до 3-ей Фрунзенской); Ефремова (от 3-ей Фрунзенской до Трубецкой).

«Обращаем внимание жителей, что при движении от Фрунзенской набережной закрыт съезд с 3-ей Фрунзенской улицы на основной ход Комсомольского проспекта. При съезде с основного хода Комсомольского проспекта водители смогут проехать только в прямом направлении. До конца чемпионата также закрыт съезд с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную и ограничен проезд на Лужнецкой набережной и улице Лужники», — добавляется в сообщении.

В среду в 15:00 в «Лужниках» пройдет матч Португалия – Марокко.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.