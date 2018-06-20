РИАМО – 20 июн. По поручению Минфина РФ вводится объективная формула расчета стоимости горячительных напитков, минимальная цена на водку, коньяк и шампанское может поменяться, сообщает в среду газета «Известия».

«В 2018 году Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и шампанское, а также впервые установить их для вина и винных напитков. Подведомственное министерству Росалкогольрегулирование (РАР) уже проводит предварительный расчет минимальных цен по единой формуле для всех видов спиртного. Это следует из документов службы, с которыми ознакомились «Известия»», - говорится в статье.

МРЦ на водку Минфин последний раз устанавливал в 2017 году (в рознице — 205 рублей за 0,5 литра), коньяк (371 рубль за 0,5 литра) и другие крепкие напитки, плюс в 2016 году на шампанское (164 рубля за 0,75 литра). Минимальные цены на вино и винные напитки правительство еще ни разу не устанавливало, хотя такая возможность обсуждалась. МРЦ на спиртное устанавливались исходя из себестоимости производства и наценок, которые формируются в рознице и опте.

Теперь же РАР будет производить расчеты по новой методике, формула для определения минимумов станет единой для всех напитков, чего раньше не было. В службе «Известиям» пояснили, что пока не получили от всех производителей на рынке данные, уточнив, что их сбор ведется по поручению Минфина.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз подчеркнул, что появление новых параметров и более детализированный подход в подсчете себестоимости продукции может обернуться увеличением минимальных цен. Будет учитываться больше параметров — например, оплата банковских гарантий на покупку акцизных марок, что окажет влияние на конечную МРЦ.

«Правительство будет стремиться сохранять невысокий уровень МРЦ и значительно не повышать стоимость продукции. МРЦ водки должна составлять 235 рублей за 0,5 литра, коньяка — 450 рублей за 0,5 литра, вина — 130 рублей за 0,75 литра, винных напитков — 100 рублей за 0,75 литра», - уточнил эксперт.