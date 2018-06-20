РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 20 июн. В подмосковном Дзержинском в ближайшее время планируют подать чистую воду в дома на улицах Лесная, Ленина и на площади Дмитрия Донского, сообщил глава городского округа Виталий Панаморенко в своем Instagram-аккаунте.

«В городском округе Дзержинский продолжается работа по поэтапному обеспечению снабжения жителей качественной водой от систем Московского водоканала. В ближайшее время будет проведена работа по закольцовке действующих сетей и переключению насосов на действующих водозаборных узлах, что позволит подавать воду жилым домам, расположенным по адресам: улица Ленина, дома №№25,25, площадь Дмитрия Донского, дома №№5,6, улица Лесная, дом №2», - написал Панаморенко.

Он добавил, что одновременно с переключением промоют сети и центральные тепловые пункты. Глава предупредил, что после переключения может быть временное ухудшение качества воды.