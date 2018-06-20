РИАМО - 20 июн. Более 400 пожарных привлекут для обеспечения безопасности на выпускных вечерах в Подмосковье, спасатели и волонтеры будут дежурить до окончания праздничных мероприятий, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Более 400 сотрудников Федеральной противопожарной службы, в том числе 95 инспекторов Государственного пожарного надзора, задействованы в обеспечении безопасности выпускных вечеров. Главным управлением МЧС России по Московской области на учет взято 1033 объекта. В них проведены профилактические противопожарные обследования, тренировки по эвакуации, противопожарные инструктажи с персоналом», - сказал представитель пресс-службы Главного управления МЧС России по региону.

Он также уточнил, что дежурство спасателей и волонтеров на поднадзорных объектах будет вестись до окончания праздничных мероприятий.

«В день проведения выпускных вечеров сотрудники МЧС России, Государственной инспекции по маломерным судам, волонтеры и представители добровольной пожарной охраны будут дежурить до окончания мероприятий на всех задействованных объектах, расположенных на поднадзорной территории», - отметил представитель пресс-службы.

В этом году количество выпускников в Подмосковье превышает 100 тысяч человек, из них порядка 70 тысяч ребят заканчивают девятый класс, более 32 тысяч – одиннадцатый класс. Общеобластного выпускного в этом году не будет. Подмосковные муниципалитеты устраивают праздники для выпускников самостоятельно.

Ранее безопасность при проведении последних звонков в Подмосковье в мае 2018 года обеспечивали почти 4 тысячи сотрудников полиции, среди которых были инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые, сотрудники уголовного розыска, ГИБДД, Росгвардии, кинологической службы.