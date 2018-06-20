РИАМО - 20 июн. Руководство Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева к 2025 году планирует снизить численность сотрудников на московской площадке более чем в 2,5 раза и довести до 1691 человека, пишет в среду газета «Коммерсант».

«О том, что в ГКНПЦ имени Хруничева в ближайшие несколько лет ожидаются существенные сокращения на всех уровнях, «Ъ» сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией. По их словам, речь идет о снижении численности персонала в Москве более чем в 2,5 раза: из 4256 сотрудников останется 1691 человек. Планируется, что оптимизация площадки — ракетно-космического завода (РКЗ) в Филях — завершится к 2025 году», - отмечается в материале.

В самом ГКНПЦ имени Хруничева пояснили, что в настоящее время ведется унификация организационно-штатной структуры, смысл которой — исключить дублирование функций. В связи с этим на московской площадке планируется уменьшить административно-управленческий персонал.

«Программа развития Центра Хруничева на более отдаленную перспективу находится на проработке. Вся необходимая информация будет предоставляться по мере принятия решений», - подчеркнули представители предприятия, не став раскрывать цифры.

Ранее в целях «совершенствования системы управления и повышения эффективности» в ГКНПЦ появилось предложение объединить все структурные подразделения московской площадки предприятия (головной офис, КБ «Салют», РКЗ, спортивный культурно-патриотический центр, управление социально-бытовой службы и так далее), а также оптимизировать зарплаты сотрудников.

Центр имени Хруничева ранее раскрыл свои финансовые показатели за 2017 год. Из них следует, что убыток предприятия за отчетный период составил 23,16 миллиарда рублей против прибыли в размере почти 1,8 миллиарда рублей в 2016 году. После назначения Дмитрия Рогозина главой госкорпорации «Роскосмос» в отрасли начала распространяться непроверенная информация о закрытии московской площадки ГКНПЦ имени Хруничева. Долговые обязательства предприятия (заемные средства и кредиты) в общей сумме приблизились уже к 100 миллиардам рублей, там также назначены служебные проверки, кроме того, один из советников Рогозина будет заниматься именно ГКНПЦ.

На площадке ГКНПЦ в Филях находится ракетно-космический завод, где собирают ракеты-носители «Протон». Для выхода на точку безубыточности заводу нужно производить не менее девяти таких ракет в год, но существующие заказы ограничиваются двумя-тремя «Протонами» в год. Исходя из этого, по данным издания, новая администрация «Роскосмоса» рассчитывает прекратить производство данных ракет уже к 2021 году (изначально речь шла о 2025 годе), а основные усилия сконцентрировать на проекте «Ангара», которую планируется производить в Омске. Две ракеты (легкой и тяжелой модификаций) были запущены с космодрома Плесецк в 2014 году (спустя почти 20 лет после начала работ по проекту).