РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 июн. Управление культуры Балашихи с 20 июня по 20 июля проводит конкурс на присуждение стипендии деятелям культуры, искусства и молодым авторам, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«С 20 июня по 20 июля управление культуры администрации городского округа Балашиха проводит конкурсный отбор соискателей на присуждение муниципальной стипендии выдающимся деятелям культуры и искусства и молодым талантливым авторам городского округа», - говорится в сообщении.

Претендовать на присуждение стипендий могут граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Балашихи или работающие в муниципальных учреждениях сферы культуры городского округа, выдающиеся деятели культуры и искусства и молодые талантливые авторы, представители творческой профессии, имеющие авторские проекты.

Прием документов проводит управление культуры по адресу: шоссе Энтузиастов, дом №7/1, с понедельника по четверг с 9:00 до 18:15, и в пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(495)521-63-09 и на официальных сайтах администрации и управления культуры Балашихи.