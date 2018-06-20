РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В подмосковном Подольске взяли под охрану эстакаду, которая соединяет две части микрорайона Климовск, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«Эстакаду на улице Индустриальная взяли под охрану. Установлены камеры видеонаблюдения, системы громкоговорителей, под эстакадой установлен пост охраны», - говорится в сообщении.

Эстакада является главным выездом из юго-западной части микрорайона и проходит над железнодорожным переездом.