РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 21 июня отключат горячую воду в девяти многоквартирных домах из-за работ на центральном тепловом пункте, сообщается на сайте МУП «СЕЗ».

«В связи с проведением работ на ЦТП №1 (центральном тепловом пункте - ред.), 21 июня будет отключено горячее водоснабжение в микрорайоне Климовск по следующим адресам: улица Октябрьская площадь, дом №5; Симферопольская, в домах №№15, 17, 19, 19А, 21»,- говорится в сообщении.

Помимо этого, горячая вода будет временно отключена в домах №№14/6, 16 и 16А по проспекту 50-летия Октября. Работы будет проводить управление теплоснабжения.