РИАМО – 20 июня. В России планируется принять стандарт, согласно которому количество парковочных мест у стадионов и концертных залов должно составлять 15–20% от максимального числа зрителей, сегодня количество парковочных мест у разных типов зданий определяют региональные власти, пишет в среду газета «Известия».

«Парковки возле стадионов и концертных залов должны вмещать количество машин, равное 15–20% зрительских мест. Это предусматривает проект предварительного национального стандарта (ПНСТ), который запланировано утвердить в этом году. По мнению разработчиков, это поможет уменьшить пробки, так как сейчас четких нормативов нет вообще, и автомобилистам приходится долго искать, где припарковаться», - говорится в статье.

Как отметил разработчик соответствующего ПНСТ, глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский, например, если комплекс рассчитан на 20 тысяч человек, необходимо организовать парковку примерно на 4 тысячи машин. Применение стандарта поможет сократить заторы в период массовых мероприятий. Они часто возникают, так как посетители приезжают на стоянку, видят, что там нет мест, и еще несколько минут разворачиваются, чтобы выехать.

Сейчас нет единых стандартов, регламентирующих количество машино-мест у концертных залов и стадионов, отметил Шумский. Однако правила некоторых мероприятий международного масштаба, например, чемпионата мира по футболу, обязывают организаторов соблюдать определенные требования. Согласно регламенту FIFA, вокруг стадиона необходимо возвести «зону гостеприимства».

В ней находятся банкетные павильоны, медиацентр, вертолетная площадка, парковки для автомобилей. Около стадионов вместимостью 60 тысяч зрителей должно быть как минимум 10 тысяч машино-мест (то есть 17% от количества кресел), а также дополнительно 500 мест для автобусов.

Пока вместимость стоянок многих крупнейших стадионов страны не дотягивает до норм будущего ПНСТ. Так, «Лужники» могут принять 81 тысячу зрителей, а парковка там — 4 тысячи автомобилей, «Санкт-Петербург» — 56 тысяч человек при порядка 5 тысячах машино-мест, «Волгоград Арена» — 45 тысяч зрителей и 400 авто. Однако к чемпионату мира были предусмотрены дополнительные места для болельщиков по требованию FIFA.

Сегодня количество парковочных мест у разных типов зданий определяют региональные власти. В московских региональных нормативах нет конкретного пункта о стадионах (упоминаются лишь спортклубы, бассейны и так далее).