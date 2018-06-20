РИАМО - 20 июн. Матч чемпионата мира по футболу между сборными Польши и Сенегала на столичном стадионе «Спартак» прошел без нарушений общественного порядка, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Вечером 19 июня на стадионе «Спартак» прошел матч чемпионата мира по футболу Польша-Сенегал. Сборная Сенегала обыграла соперников со счетом 2:1. Игру посетили 44 тысячи болельщиков.

«Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан при проведении футбольного матча. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено», - говорится в сообщении.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.