РИАМО - 20 июн. Выставка «Сады в миниатюре» откроется в Москве в парке «Зарядье» 22 июня, в рамках которой будут представлены 20 лучших работ учеников школы «Ландшафтная лаборатория», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Как выглядит пушистый дом? Кто живет на дереве сказок и какие цветы растут в саду мечты? Узнать ответы на эти вопросы можно будет на выставке «Сады в миниатюре». Официальное открытие экспозиции пройдет в пятницу, 22 июня, в парке «Зарядье». В холле медиацентра посетителям представят 20 работ учащихся первого выпуска школы «Ландшафтная лаборатория», которая работает в «Зарядье», - говорится в сообщении.

Кроме того, ребята в возрасте от девяти до 15 лет пробуют себя в роли дизайнеров, садовников, ландшафтных архитекторов. Уроки по геометрии, основам архитектурного проектирования, объемному моделированию и лекции по истории парков помогли ученикам создать свой первый сад.

«Во время прогулки мы делали быстрые зарисовки растений парка «Зарядье», узнавали их особенности. Нас познакомили с различными стилями садов и основами их построения. Но самым интересным было создание своего собственного сада. Мой сад называется «Дерево сказок», меня вдохновляли сказки Пушкина», — сказала учащаяся школы Мария Пушкарева.

Среди преподавателей «Ландшафтной лаборатории» — архитекторы, специалисты по ландшафтном дизайну, флористы и другие опытные специалисты.

«На занятиях я учу детей думать, как архитектор. Смотреть на мир определенным образом, видеть и анализировать изображение. Работать как с плоским двухмерным изображением, так и с трехмерным объемом. Изучаем основы геометрии и композиции и на практике проверяем, как это работает», — отметил преподаватель школы архитектор Илья Киселев.

Среди учащихся «Ландшафтной лаборатории» были пациенты Морозовской детской городской клинической больницы, а также столичных центров детской психиатрии и наркологии. Они самостоятельно подготовили уникальные миниатюрные сады. Эти работы, как и произведения остальных ребят, представят на одном из самых престижных в России конкурсов в сфере ландшафтного дизайна Moscow Flower Show — Московском международном фестивале садов и цветов. Работы будут оценивать эксперты с мировым именем. Итоги объявят 29 июня в парке искусств «Музеон». Победителей ждут дипломы и награды.

Следующий набор в группу ландшафтной школы по программе «Сады в миниатюре» стартует в конце сентября. Занятия будут проходить два раза в неделю. Продолжительность курса рассчитана на весь учебный год. Дети смогут расширить кругозор, получить новые знания и освоить полезные навыки.