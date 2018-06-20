РИАМО - 20 июн. После матча чемпионата мира по футболу между командами Польши и Сенегала на стадионе «Спартак» транспортом Москвы воспользовались почти 43 тысячи человек, в частности, аккредитованные такси перевезли более 1 тысячи пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Как отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов, перевезти болельщиков, которые почти одновременно покидают большую спортивную арену, в особенности сложно в будний день, когда горожане также пользуются городским транспортом. Однако вторничный матч не создал серьезной дополнительной нагрузки на транспортную систему Москвы.

«Зрители покинули стадион «Спартак» за 1 час 15 минут, как это было после матча на стадионе в выходной день. 42,7 тысячи болельщиков после завершения матча воспользовались общественным транспортом», – сказал Ликсутов.

Он пояснил, что из них 39 тысяч человек уехали на метро и пригородных электричках, 2,7 тысячи воспользовались бесплатными шаттлами S3 и S4. Аккредитованные такси перевезли 1050 пассажиров.

По словам заммэра, московский транспорт стал важнейшим местом в жизни болельщиков, приехавших со всего мира на чемпионат мира. Он связал главные точки: стадионы, фан-фест, центральные улицы, отели, вокзалы и аэропорты. Многим иностранным гостям нравится метрополитен, кто-то с удовольствием ездит на автобусах-шаттлах, но все отмечают удобство пользования транспортной системой Москвы.

«Следующий матч в Москве 20 июня, в среду, в 15:00 в «Лужниках», сыграют команды Португалии и Марокко», - напоминается в материале.

Вечером 19 июня на стадионе «Спартак» прошел матч чемпионата мира по футболу Польша-Сенегал. Сборная Сенегала обыграла соперников со счетом 2:1.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.