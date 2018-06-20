РИАМО - 20 июн. В столичном зоопарке у овцебыков, сычуаньских такинов, дагестанских туров и винторогих козлов родились детеныши, каждый из них имеет большое значение для зоосада, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Московском зоопарке пополнение сразу в нескольких семействах копытных. В конце мая — начале июня, в традиционное время окота, на свет появились детеныши овцебыков, сычуаньских такинов, дагестанских туров и винторогих козлов. Сейчас малыши осваиваются в зоопарке, знакомятся с сородичами и активно исследуют окружающий мир», - говорится в сообщении.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что каждый детеныш имеет большое значение для зоопарка и однажды сыграет свою роль в создании устойчивой и генетически разнообразной популяции в неволе.

«Малыши уже вовсю скачут и прыгают: у копытных взросление детеныша происходит заметно быстрее, чем, например, у кошачьих или псовых. Уже через несколько часов после появления на свет козлята, овцебычки и такины уверенно держатся на ногах и могут следовать за своей матерью. Это связано с тем, что только так детеныши могут избежать опасности со стороны хищников. Кроме того, детеныши копытных довольно быстро переходят на взрослый корм. Первые полтора-два месяца основу их рациона составляет материнское молоко, однако уже в месячном возрасте они начинают пробовать взрослую пищу», — отметила Акулова.

Такины в Московском зоопарке появились в 2009 году и успешно приносят потомство почти восемь лет. Сейчас здесь живут взрослая пара, два подросших детеныша и один совсем маленький, родившийся 24 мая, а также пара особей с двумя детенышами содержатся в центре воспроизводства редких видов.

«Сычуаньские такины встречаются сравнительно редко в коллекциях европейских и российских зоопарков. Мы гордимся тем, что нам удалось создать две пары, которые ежегодно размножаются», — добавила Акулова.

На сайте отмечается, что в Московском зоопарке живет группа винторогих козлов, состоящая из 22 особей. Ее глава — десятилетний альфа-самец.

«По соседству с мархурами в зоосаду живут дагестанские туры. Этой весной у них целый детский сад. Восемь детенышей, родившихся во второй половине мая и начале июня, бегают наперегонки по всему вольеру, взбираются на самую вершину горки и пробуют свои силы в подвижных играх. Несмотря на малый возраст, туры уже окрепли и время от времени покидают своих матерей, чтобы знакомиться с окружающим миром», - добавляется в сообщении.

Кроме того, пополнение произошло и в семье овцебыков, которые обладают самой длинной шерстью среди всех млекопитающих. Детеныш появился на свет 24 мая. Малыш покрыт густой и теплой шерстью, а также имеет жировую прослойку.

Детеныши овцебыка и сычуаньского такина, а также молодые мархуры и дагестанские туры проведут в Московском зоопарке по крайней мере год. Они подрастут, окрепнут, а затем отправятся в другие европейские и отечественные зоопарки.