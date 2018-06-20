РИАМО - 20 июн. В Москве на Каширском шоссе 21 июня пройдет акция «Москва — город здоровья!», а 24 июня на ВДНХ состоится мероприятие «За жизнь без наркотиков!», приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией, сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Городской департамент здравоохранения проведет цикл мероприятий для популяризации здорового образа жизни и отказа от наркотиков и алкоголя. Они приурочены к Международному дню борьбы с наркоманией, который отмечают 26 июня», - говорится в сообщении.

21 июня с 13:00 до 18:00 напротив дома 26 на Каширском шоссе пройдет акция «Москва — город здоровья!». А 24 июня с 10:00 до 17:00 на площади Промышленности ВДНХ состоится мероприятие «За жизнь без наркотиков!».

В эти дни на открытых площадках расположатся шатры здоровья, где врачи ответят на вопросы о наркомании, алкоголизме, курении и здоровом питании. Также можно будет пройти тестирование на уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе, пообщаться с наркологами, терапевтами, эндокринологами и другими специалистами.

Кроме того, получить консультацию можно круглосуточно по номеру горячей линии Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения: +7 (495) 709-64-04.