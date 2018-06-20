РИАМО - 20 июн. В Москве купеческий дом начала XIX века на Кожевнической улице, фасад которого полностью сохранил свой исторический облик, признали памятником архитектуры регионального значения, сообщается на официальном портале мэра столицы.

«Жилой дом Крашенинниковых, построенный в начале XIX века на Кожевнической улице, признали объектом культурного наследия регионального значения. Памятник архитектуры представляет собой каменное трехэтажное здание с подвалом», - говорится в сообщении.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что история этого здания начинается в 1800 году, когда семья московских купцов Крашенинниковых подала прошение о возведении нескольких строений на участке Кожевнической улицы, в том числе каменного двухэтажного дома.

«Однако при пожаре 1812 года застройка усадьбы сильно пострадала и была восстановлена лишь к 1817 году. С этого времени фасад дома и сохранился до наших дней», — сказал Емельянов.

Изменения начались с 1896 года при купце 1-й гильдии Николае Растеряеве. Он переделал главное здание владения и со стороны двора возвел двухэтажную каменную пристройку. Растеряев занял постройками лудильного завода всю бывшую территорию сада. В 1908 году он образовал фабрично-торговое товарищество «Николай Сергеевич Растеряев». Здесь было железно-лудильное производство, где выпускались свинцовые трубы.

По оценочной описи 1914 года, строение занимали заводская контора, квартиры мастера, управляющего и служащих. А с 1930-х годов на территории бывшей усадьбы открыли авторемонтное предприятие «Аремкуз» Главмостранса.

Емельянов добавил, что дом Крашенинниковых сохранил только внешний облик. Интерьеры и оформление первого и второго этажей были полностью утрачены, так как здание переходило от владельца к владельцу на протяжении десятков лет. Его назначение менялось не единожды — в зависимости от желаний собственников. Сегодня в здании остались свойственные для городских построек того времени элементы: оконные и дверные проемы, цоколь, треугольные декоративные сандрики над окнами второго этажа и междуэтажный профилированный карниз.

Статус объекта культурного наследия регионального значения обеспечивает жилому дому Крашенинниковых охрану государства. Его запрещено сносить, а исторический облик здания не может быть нарушен, любые работы (ремонтные или реставрационные) проводятся только под контролем и после согласования с Департаментом культурного наследия.

В Москве ведется постоянная работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры, список объектов культурного наследия регулярно растет. Только за последние семь лет охранный статус получили 695 памятников. Из них 370 — это выявленные объекты культурного наследия, а 325 — объекты культурного наследия как федерального, так и регионального значения.