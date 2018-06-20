РИАМО - 20 июн. В Москве по просьбам жителей изменили режим работы светофоров на более чем 20 пешеходных переходах, изменения не влияют на загруженность дорог, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Режим работы светофоров изменили еще на 22 пешеходных переходах столицы. По просьбам горожан на некоторых из них увеличили продолжительность зеленого сигнала (от двух до 15 секунд), а на других, наоборот, уменьшили время ожидания зеленого света (от 10 до 126 секунд). Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) отрегулировали светофоры на самых оживленных перекрестках», - говорится в сообщении.

Например, на пересечении улиц Лескова и Плещеева увеличили длительность зеленого сигнала для пешеходов на 10 секунд — с 21 до 31 секунды. А на перекрестке Севастопольского проезда и улицы Ремизова ждать теперь надо на 126 секунд меньше — не 257 секунд, а 131.

«Работу светофоров оптимизировали с учетом дорожной обстановки. Изменения не повысили загруженность прилегающих улиц. Пешеходам же теперь не приходится долго стоять в ожидании зеленого света», — сказал заместитель руководителя ЦОДД Дмитрий Горшков.

В столице уже оптимизировали работу светофоров на 127 пешеходных переходах. Ее стали регулировать по просьбам жителей в начале апреля 2018-го. Тогда изменения коснулись 22 переходов. На одних светофорах увеличили длительность зеленого сигнала для пешеходов, на других сократили время ожидания, а на остальных установили специальные кнопки, при нажатии на которые загорается зеленый свет.

В начале мая работу светофоров оптимизировали на 30 пешеходных переходах, а в конце — еще на 53 переходах.

Обращения по поводу регулирования работы светофоров принимают на mos.ru, едином транспортном портале, а также в официальных группах ЦОДД в социальных сетях. Кроме того, горожане могут предложить свои идеи дорожным координаторам ЦОДД. Чтобы провести такую встречу, нужно оформить заявку на сайте центра.