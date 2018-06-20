РИАМО - 20 июн. В Подмосковье и Москве в среду будет переменная облачность без осадков, температура воздуха составит плюс 20-25 градусов, атмосферное давление достигнет 744 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в зоне влияния гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 22-24 градуса, по области плюс 20-25 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба.

«У большинства людей, даже метеозависимых, такие погодные условия метеопатических реакций не вызовут, наоборот, будут способствовать улучшению самочувствия, и располагать для прогулок на свежем воздухе, приема солнечных ванн, которые очень полезны для здоровья. Единственным нагрузочным фактором в этот день станет порывистый ветер, на который негативно могут отреагировать наиболее зависимые от метеоусловий люди с выраженными сосудистыми патологиями и неустойчивым психоэмоциональным состоянием», - предупреждают синоптики.