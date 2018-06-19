РИАМО - 19 июн. Российские футболисты в матче со сборной Египта на чемпионате мира одержали уверенную победу, игра закончилась со счётом 3:1, передаёт во вторник РИА Новости.

На первом для российской сборной матче игроки обыграли сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

«Встреча группы A, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1. Автоголом на 47-й минуте отметился защитник египтян Ахмед Фатхи. После этого два мяча в ворота противника забили Денис Черышев (58) и Артем Дзюба (62)», - говорится в сообщении.

Автором гола в сборной Египта стал Мохаммед Салах.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.