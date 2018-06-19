РИАМО - 19 июн. В Москве зеленые насаждения с апреля по октябрь обрабатывают от вредителей и болезней, обработку проводят химикатами, разрешенными на территории России, сообщила начальник управления развития мониторинга и защиты зеленых насаждении ГБУ «Автомобильные дороги» Наталья Кузьмина.

«Обследование зеленых насаждений проводится специалистами, например, энтомологами. Проводится мониторинг зеленых насаждений в течение всего года, и уже прогнозируется обработки в течение в течение инфекционного периода - с апреля по октябрь», - сказала Кузьмина.

По ее словам, химикаты, которые используются для обработки растений, соответствует Государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов и абсолютно безопасны для людей и животных.

«Проводится обработка фунгицидами - от грибковых или бактериальных заболеваний, от вредителей и болезней - химикатами, включенными в список разрешенных препаратов на территории Российской Федерации. Этот список обновляется ежегодно», - добавила Кузьмина.