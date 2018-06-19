РИАМО – 19 июн. Матч чемпионата мира по футболу между командами Сенегала и Польши закончился со счетом 2:1, передает РЕН ТВ.

«Сборная Сенегала обыграла польскую команду в заключительном матче первого тура группового этапа ЧМ-2018. Встреча прошла на московском стадионе «Спартак» и завершилась со счетом 2:1», - говорится в сообщении.

Счет на 37-й минуте открыл защитник польской сборной Тьяго Ционек, забив автогол. На 60-й минуте второй гол за Сенегал забил форвард Мбай Ньянг.

Среди поляков на 87-й минуте матча отличился полузащитник Гжегож Крыховяк.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.