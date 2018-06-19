РИАМО - 19 июн. Специалисты возобновили движение пригородных поездов в сторону области на Казанском направлении Московской железной дороги после произошедшего сбоя, сообщается на сайте МЖД.

Во вторник 19:15 на остановочном пункте «Новая» Казанского направления по техническим причинам остановился пригородный поезд сообщением Москва – Рязань. Чтобы скорее убрать поезд и освободить путь для движения пригородных поездов, остановившуюся электричку отбуксируют следовавшим за ней пригородным поездом.

«В 20:16 (19 июня – ред.) железнодорожники возобновили движение пригородных поездов в сторону области Казанского направления МЖД, которое было приостановлено из-за незапланированной остановки электрички», – говорится в сообщении.

Диспетчерский аппарат принимает все необходимые меры для ввода в график пригородных поездов. Возможны точечные корректировки в расписании электричек.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8(800)775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

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