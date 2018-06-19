РИАМО – 19 июн. Точность прогнозов погоды увеличится до семи дней в течение полутора лет благодаря включению в процесс супермощного компьютера, передает ТАСС.

«Сейчас практическая предсказуемость - пять-шесть дней. Но у нас появился суперкомпьютер, и он заработает в полную силу с 15 июля. Примерно через полтора года мы увеличим точность прогноза до семи дней», - сказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он также отметил, что максимальный срок, на который возможны точные прогнозы погоды в исторической перспективе, составляет не более 15 дней. Атмосфера - это хаотическая система. Вектор определяется только на короткий интервал.

По словам Вильфанда, именно в гидрометслужбах установлены наиболее мощные компьютеры.

«Приходится решать очень сложную систему уравнений, причем эти уравнения не имеют точного решения - нужно использовать приближенные методы интегрирования», - пояснил он.