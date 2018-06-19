РИАМО – 19 июн. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов развеял несколько мифов о гибели интернет-торговли из-за введения налогов на зарубежные товары.

В правительстве обсуждают новый вариант снижения беспошлинного порога для интернет-товаров из-за рубежа. Как сообщает «Коммерсант», план, который сейчас рассматривают Минфин и Минкомсвязи, предполагает постепенное снижение порога с тысячи евро до 500 евро в месяц. Кроме того, планируется снизить порог до 100 евро с июля следующего года. Пока окончательного решения нет, но рынок интернет-торговли уже наполнился самыми разными мифами.

«Миф первый: я ничего не смогу заказать за рубежом. На самом деле все можно будет делать, как и раньше. Никаких ограничений нет. Миф второй: интернет-торговля умрет. Она никогда в жизни не умрет, потому что это рынок номер один», -сказал Соколов в эфире Радио «Комсомольская правда».

Он добавил, что ни «Алибаба», ни одна другая компания никогда не откажутся от российского рынка. Они просто начнут работать по тем правилам, которые будут действовать в стране.