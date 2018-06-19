РИАМО - 19 июн. В Московском метрополитене временно не осуществляются остановки на станциях «Воробьевы горы» и «Университет», сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.
«Поезда временно не останавливаются на станциях «Воробьевы горы» и «Университет»», - говорится в сообщении.
Метрополитен приносит свои извинения пассажирам за неудобства.
Куда обращаться при ЧП в метро>>
Поезда временно не останавливаются на станциях Воробьевы горы и Университет. Приносим извинения.— Московское метро (@MetroOperativno) 19 июня 2018 г.
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