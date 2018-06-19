РИАМО - 19 июн. Специалисты работают над восстановлением движения пригородных поездов в сторону области на Казанском направлении Московской железной дороги, где по техническим причинам произошел сбой, сообщается на сайте МЖД.

«Во вторник 19:15 на остановочном пункте «Новая» Казанского направления по техническим причинам остановился пригородный поезд сообщением Москва – Рязань. Чтобы скорее убрать поезд и освободить путь для движения пригородных поездов, остановившуюся электричку отбуксируют следовавшим за ней пригородным поездом», - говорится в сообщении.

На период буксировки состава приостановлено движение пригородных поездов Казанского направления в сторону области. В Москву движение осуществляется. На расписание пассажирских поездов ситуация не влияет.

Возможны точечные корректировки в расписании электричек. Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

«Московская железная дорога приносит пассажирам свои извинения за доставленные неудобства», - добавляется в материале.