РИАМО – 19 июн. В Сети опубликовали стартовый состав сборной России на матч второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 против национальной команды Египта, сообщается в Twitter-аккаунте официальной сборной.

Матч Россия – Египет пройдет во вторник в Петербурге и начнется в 21:00.

Согласно опубликованной информации, в стартовый состав вошли Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Денис Черышев и Артем Дзюба.

На первом для российской сборной матче игроки обыграли сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.