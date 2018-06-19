РИАМО - 19 июн. Военно-историческая поездка по местам боевой славы России и Белоруссии пройдет с 20 по 29 июня для победителей областного конкурса «Моя инициатива – Подмосковью», говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

«Завтра (20 июня – ред.) в преддверии памятной даты начала Великой Отечественной войны, лауреаты конкурса и самые активные представители патриотических движений Подмосковья – всего 40 человек отправятся в военно-историческую поездку по местам воинской славы России и Белоруссии», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Ребята отправятся из Москвы, где посетят Новодевичий монастырь и встретятся с членами Совета Федерации РФ. Затем они посетят Брест, Минск, Бобруйск, Жлобин, Гомель, Могилев, Оршу и Смоленск. Всего военно-историческая акция-поездка «Мы помним…так начиналась война» продлится 10 дней.

За время поездки юные патриоты посетят около 20 музеев и примут участие в различных военно-патриотический мероприятиях на территории России и Белоруссии. Также они смогут пообщаться с ветеранами и участниками военных событий и познакомиться с достопримечательностями городов воинской славы.

Победителей конкурса «Моя инициатива – Подмосковью» определили 8 июня в номинациях: «Волонтерство», «Экология», «Моя инициатива».

Ими стали участники детско-юношеских военно-патриотических движений региона из Воскресенска, Одинцово, Сергиева Посада, городских округов Мытищи, Ликино-Дулево, Ступино, Клин, Чехов, Жуковский, Можайск, Серебряные Пруды, Подольск, Электросталь, Рошаля, Луховиц, Зарайска и Раменского района.