РИАМО - 19 июн. Инспекторы Красногорского территориального отдела Госадмтехнадзора Московской области по просьбе жителей восстановили тишину на улице Кленовой в поселке Отрадное, ранее нарушаемую по ночам рабочими местного магазина, сообщила глава регионального ведомства Татьяна Витушева.

«Жалоба на шум в неурочное время поступила от жильцов многоквартирного дома, расположенного по соседству с шумным магазином. Люди пожаловались в территориальный отдел на то, что по ночам им мешают уснуть крики рабочих, стук и шум от проводимых работ», - сказала Витушева.

Руководство магазина незамедлительно вызвали в территориальный отдел для дачи пояснений. Как оказалось, шумные работы в ночное время организовала управляющий магазина. Женщина призналась, что не подумала о том, что производимый шум будет мешать жильцам.

Нарушенный в результате ночной погрузки сон жителей стоил торговой точке 10 тысяч рублей. Сразу после принятия мер шумные работы прекратились - для них отвели разрешенное законом время.