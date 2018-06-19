РИАМО - 19 июн. Жителей и гостей Москвы предупредили о том, что северный вестибюль станции метро «Спартак» открыт только на вход, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Во вторник на стадионе «Спартак» проходил матч чемпионата мира по футболу между сборными Польши и Сенегала.

«Северный вестибюль станции «Спартак» работает только на вход, для удобства все турникеты там открыты», - говорится в сообщении.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.