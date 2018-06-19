РИАМО - 19 июн. В подмосковной Дубне в суд направили уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава, обвиняемого в мошенничестве на 300 тысяч рублей, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

«Прокуратура Дубны утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов территориального отдела судебных приставов УФССП России по Московской области. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», - говорится в сообщении.

По версии следствия, в апреле 2018 года судебный пристав предложил своей знакомой за взятку в размере 300 тысяч рублей прекратить три возбужденных в отношении ее родственника исполнительных производства.

О противоправных действиях судебного пристава-исполнителя гражданка сообщила в правоохранительные органы. После получения части денежных средств злоумышленник был задержан.

«Уголовное дело направлено в Дубненский городской суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - уточняется в материале.