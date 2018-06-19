РИАМО - 19 июн. Ассоциация почтовых операторов PostEuropa объявила голосование за лучшую европейскую марку, Россию на конкурсе представит почтовая марка с изображением Парящего моста в столичном парке «Зарядье», говорится в сообщении пресс-службы московского парка.

«Мы рассчитываем на победу в этом конкурсе, потому что мост уникальный, это удивительное инженерное сооружение. Наш мост поможет нашей марке победить. А наша марка поможет нашему мосту завоевать еще большее количество туристов», - отметил руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

В конкурсе принимают участие 57 стран. Темой 2018 года являются мосты. Проголосовать за понравившуюся марку может каждый желающий.

«Парящий мост – это инженерное чудо парка и одна из самых популярных Instagram-локаций в Москве. Я рад, что нам удалось воплотить в жизнь этот проект, и москвичи получили уникальную смотровую площадку. Фактически мы открыли новый панорамный вид на Кремль, небоскребы Москва-Сити, сталинскую высотку на Котельнической набережной", - рассказал главный архитектор города, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Голосование продлится до 9 сентября 2018 года.