РИАМО - 19 июн. Сотрудник Главгосстройнадзора Московской области проверяют ход строительства эстакады в Ленинском районе Подмосковья, объект планируют завершить в третьем квартале текущего года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области с участием подведомственного ГБУ «Мособлстройцнил» приступили к плановой проверке строительства эстакады над автомобильной дорогой общего пользования М-2 «Крым», расположенной в сельском поселении Булатниковское Ленинского района», – говорится в сообщении.

По словам начальника Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артура Гарибяна, в настоящее время на объекте ведутся работы по установке опор, забиванию свай, устройству «шкафных стенок. Согласно утвержденного проекта, протяженность эстакады составляет 371,17 метра.

Строительство объекта ведется в соответствии с графиком. В ходе проверки эксперты строительной лаборатории оценивают качество и безопасность строительства.

«Финансирование осуществляется за счет собственных средств застройщика. Завершение работ запланировано на третий квартал 2018 года», – уточняется в сообщении.