РИАМО - 19 июн. Количество зарегистрированных прав на жилье в Подмосковье в мае 2018 года увеличилось более чем на 8,7% и составило почти 53 тысячи, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«По сравнению с предыдущим месяцем более чем на 8,7% выросло количество зарегистрированных прав на жилые помещения, в мае их было зарегистрировано 52917. По итогам пяти месяцев текущего года в Подмосковье зарегистрировано около 225 тысяч прав на жилые помещения» - говорится в сообщении.

В апреле 2018 года в Подмосковье было зарегистрировано 48,7 тысячи прав на жилые помещения.

Помимо этого, в мае на 2,4% выросло количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве. Если в апреле их было 6916, то в мае в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о 7082 договорах.

Также за май зарегистрировали 31,25 тысячи прав собственности на подмосковные земельные участки. Кроме того, за прошедший месяц в Московской области принято более 185 тысяч запросов на предоставление сведений из ЕГРН.