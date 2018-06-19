РИАМО - 19 июн. Горячая линия по вопросам оспаривания результатов кадастровой оценки объектов недвижимости состоится в Подмосковье 20 июня, вопросы можно будет задавать в течение двух часов, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«Двадцатого июня 2018 года с 12:00 до 14:00 состоится совместная горячая линия управления Росреестра по Московской области и филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области по теме: «Порядок оспаривания результатов кадастровой оценки объектов недвижимости», - отмечается в сообщении.

Вопросы можно задать по телефону: 8 (499) 148-92-70.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков сообщил, что государственная кадастровая оценка стартовала на территории Московской области в январе 2018 года и охватила более 12 миллионов объектов недвижимости.