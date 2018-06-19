РИАМО - 19 июн. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проводят очередную проверку строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в Солнечногорском районе Подмосковья, завершение строительства планируется в январе 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области в рамках акции «Осторожно, каникулы» проводит очередную проверку строительства физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенного в поселке Лунево Солнечногорского района. В настоящее время на объекте завершаются работы по монтажу подземной части здания, подготавливается основание для бетонирования под чашу бассейна. Строительство в графике», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Согласно проекту, в трехэтажном здании на площади 3,8 тысячи квадратных метров разместятся бассейн с раздевалками и душевыми, универсальный спортивный зал для занятий игровыми видами спорта, тренажерный зал и зал для занятий силовыми единоборствами, буфет, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории будут обустроены тротуары, места для отдыха, выполнено озеленение.

«Пропускная способность нового спортивного комплекса составит 119 человек в смену», – отметил Гарибян.

Финансирование строительства осуществляется за счет муниципального бюджета. Застройщиком на объекте выступает администрация сельского поселения Луневское, подрядчик – ООО «ЭВРИАЛ». Завершить строительство спортивного учреждения планируется в январе 2019 года.