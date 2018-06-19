РИАМО - 19 июн. Административно-технические инспекторы Московской области с апреля организовали и провели более 30 рейдов по проверке содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Подмосковья, при этом они пресекли около 100 попыток уничтожения или повреждения деревьев и кустарников, сообщила во вторник руководитель Госадмтехнадзора региона Татьяна Витушева.

По ее словам, в ходе рейдов инспекторы Госадмтехнадзора осматривали содержание и состояние кустарников и деревьев. Маршрут проверок определяли по обращениям граждан. Кроме того, инспекторы проводили контроль за состоянием зеленых насаждений на территории, прилегающей к месту проведения земляных и строительных работ.

«В ходе проверок инспекторам удалось пресечь 95 попыток повреждения либо уничтожения деревьев либо кустарников. По итогам проведенных надзорных мероприятий в отношении «браконьеров» возбуждено 92 административных дела», - сказала Витушева.

Она напомнила, что вырубка зеленых насаждений на землях, не относящихся к категории земель лесного фонда и не являющихся частной территорией, возможна только при наличии соответствующего разрешения. В противном случае порубщик будет привлечен к административной ответственности.