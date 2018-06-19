РИАМО - 19 июн. За январь-май 2018 года в консолидированный бюджет Подмосковья мобилизовано 209 миллиардов рублей налогов, это на 15% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

Общая сумма налогов, сборов и других обязательных платежей, поступивших из Подмосковья в бюджетную систему РФ за 5 месяцев 2018 года, составила 331,4 миллиарда рублей.

«В консолидированный бюджет Московской области в отчетном периоде поступило 209 миллиардов рублей, из них в областной бюджет – 161 миллиард рублей, в бюджеты муниципальных образований – 48 миллиардов. По сравнению с уровнем прошлого года доходы консолидированного бюджета региона увеличились на 27,2 миллиарда рублей, или на 15%. Рост доходов областного бюджета составил 22,6 миллиарда рублей, местных бюджетов – 4,6 миллиарда», - отмечается в сообщении.

Основной доходный источник консолидированного бюджета региона - налог на доходы физических лиц, его доля в бюджете составила более 40% от общей суммы доходов, доля налога на прибыль организаций равна 30%.

Поступления имущественных налогов составили 37,4 миллиарда рублей, или 17,9% от общей суммы доходов. В структуре имущественных налогов наибольший удельный вес приходится на налог на имущество организаций – 21,4 миллиарда рублей, или 57,2% от общей суммы имущественных налогов. Поступления земельного налога составили 12,7 миллиарда рублей, транспортным налогом обеспечено поступление 2,7 миллиарда. На 26,6% по сравнению с прошлым годом выросли поступления налога на имущество физических лиц, составив 584 миллиона рублей.

Поступления налогов, взимаемых в связи с применением налогоплательщиками специальных налоговых режимов, составили 16,4 миллиарда рублей, или 7,9% от общей суммы доходов консолидированного бюджета Московской области. Прирост поступлений по данной группе налогов составил 2,9 миллиарда рублей, или 21,4%.