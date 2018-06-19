РИАМО - 19 июн. В подмосковном Солнечногорске сотрудники Госавтоинспекции и Росгвардии нашли и вернули маме потерявшегося малолетнего ребенка, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

При патрулировании обслуживаемой территории в Солнечногорске к сотрудникам Госавтоинспекции обратились местные жители, которые обратили внимание на плачущего ребенка, находившегося около проезжей части.

«Инспекторы ДПС выяснили, что мальчик по имени Сергей был с мамой в одном из торговых центров, отошел от нее и потерялся. Затем выйдя из магазина, пошел искать свою маму», – говорится в сообщении.

Полицейские сообщили о данном факте в дежурную часть УМВД России по Солнечногорскому району, уточнили, что в это же время к сотрудникам Росгвардии с информацией о пропаже ребенка обратилась его мать, доставили мальчика в подразделение внутренних дел, где его передали маме.

Выслушав слова благодарности от матери и ребенка, полицейские пожелали им быть осторожнее и не терять друг друга, после чего вернулись на маршрут патрулирования.