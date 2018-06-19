РИАМО - 19 июн. Команда подростков из подмосковного Чехова стала победителем слета-соревнования «Школа безопасности» и представляет регион на соревнованиях в Костромской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Команда чеховской школы №10 - победитель областного слета-соревнования «Школа безопасности» - представляет Московскую область на межрегиональных соревнованиях в ЦФО «XX межрегиональный полевой лагерь «Юный спасатель», - говорится в сообщении.

Соревнования проходят в эти дни в Костромской области. Ежегодно более 60 тысяч ребят участвуют в соревнованиях различного уровня. Подмосковные команды школьников ежегодно занимают призовые места.

Движение «Школа безопасности» помогает подмосковным школьникам воспитать в себе силу воли, выдержку, сознательное и ответственное отношение к личной и общественной безопасности. «Школа безопасности» в Подмосковье, в соответствии с распоряжением губернатора Московской области, проводится совместно с управлением МЧС России.

С ребятами всегда рядом наставники, учителя и родители, которые принимают активное участие не только в подготовке команды к соревнованиям, но и личным примером доказывают важность здорового и безопасного образа жизни.