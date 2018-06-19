РИАМО - 19 июн. ООО «М Фэшн» в подмосковном Одинцове получило административный штраф за допущенное нарушение при приеме на работу бывшего сотрудника службы судебных приставов, сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

Одинцовская городская прокуратура выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции на поднадзорной территории.

«Установлено, что на работу ООО «М Фэшн» был принят бывший сотрудник службы судебных приставов. В нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником на предыдущее место его службы направлены не были», - говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении юридического лица и его директора административные дела по статье 19.29. КоАП РФ - незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ и оказанию услуг государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего.

Рассмотрев административные материалы, мировой судья привлек виновных лиц к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 70 тысяч рублей. Также прокуратура внесла руководителю юрлица представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения закона устранены.